Pertunmaan historiikki painetaan pian

Pertunmaan historiaa käsittelevä opus on painamista vaille valmis.

Teos julkaistaan loppusyksystä. Siihen tulee noin 400 sivua, taittotyöstä riippuen, mikä on aiottua enemmän.

– Sopimustani jatkettiin keväällä ja työ laajeni, kertoo tietokirjailija ja tutkija Erkki Kinnunen.

Kinnusen mukaan teos etenee sekä kronologisesti että temaattisesti. Pääluvut noudattavat historiallisia murroskohtia. Kirja päättyy nykyaikaan siten, että vuosia 2015-2016 on käsitelty tilastojen valossa.

Vanhoja kuvia tekijä on saanut käyttöönsä runsaasti, noin kolmesataa, joista kaikki eivät tosin päädy kirjaan.

Kinnusen mukaan teksti lähtee painotaloon taitettavaksi ja painettavaksi syyskuun alussa. Painotyölle on varattava 6-8 viikkoa.

