Mökkiläinen närkästyi vastarannan hakkuista

Luonto ja maisemat ovat suomalaisille tärkeitä, etenkin kun puhutaan vapaa-ajan asumisesta. Elokuun alussa Petteri Hautamaa kauhisteli pienellä metsälammella Pertunmaalla sijaitsevan mökkinsä vastarannalla tehtyjä hakkuutöitä, jotka ulottuivat osin lammen rantaviivaan asti.

Hakkuut muuttivat mökkimaisemaa merkittävästi ja Hautamaa kirjoitti aiheesta blogikirjoituksen.

Blogissaan Hautamaa kummastelee etenkin lammen rannan hakkuualueen välisen suojakaistaleen puutteellista leveyttä.

– Rantametsien suosituksissahan puhutaan jokien, lampien ja järvien kohdalla 10-20 metristä.

Hakkuiden oltua vielä käynnissä Hautamaa otti yhteyttä niistä vastuussa olleen Versowoodin vastuuhenkilöön. Versowoodilta vakuuteltiin, että asianmukaiset suojakaistaleet ja säästöpuut jätettäisiin. Tätä lupausta ei Hautamaan mukaan kuitenkaan pidetty.

Rantakaistaleen puutteellisuus ei varsinaisesti riko mitään lakia, mutta se on suositusten ja PEFC-sertifioinnin vastainen.

Hautamaa oli tapauksen tiimoilta sähköpostitse yhteydessä Versowoodiin, josta aluepäällikkö Joonas Ojasalo vastasi hänelle.

– Versowoodin edustaja on todennut hakkuujäljen noudattelevan metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan tekemää leimikkorajausta. Lisäksi hakkuujäljen on todettu olevan sertifioinnin mukainen niin rantavyöhykkeen kuin säästöpuidenkin osalta, Ojasalo kirjoittaa.

