Paikallislehtimiehen urakka tuli valmiiksi

Pitäjänuutisia viimeisimmät kolme vuotta päätoimittanut Timo Ruotsalainen on paikallislehtimies. Hänen lehtimiesuransa käynnistyi Maaselkä -paikallislehden toimitusharjoittelijana vuonna 1975. Ensimmäinen vakituinen työpaikka miehelle löytyi Sisä-Savon lehdestä melko tarkasti 37 vuotta sitten.

– En koskaan ole epäillyt uravalintaani. Pidän lähiympäristöni asioiden seuraamisesta, ihmisten tapaamisesta ja kirjoittamisesta. Ennustin huolestuneille työtovereille joskus kymmenen vuotta sitten, että painettu lehti ei ole kuolemassa ja että uskon pääseväni paperisesta lehdestä aikanaan myös eläkkeelle. Niin kävi, mutta nuoremmat saavat tehdä oman ennustuksensa itse, veistelee Ruotsalainen.

Paikallisuus on Ruotsalaisen mielestä se tekijä, jonka turvin median mullistuksissa pärjää parhaiten.

– Paikallislehdet ovat selvinneet median myllerryksessä muita medioita paremmin. Se vahvistaa oletuksen, että paikallisuus kiinnostaa. Oma kotiseutu, nykyinen tai lapsuudenaikainen, ja sen asiat ja ihmiset kiinnostavat lukijoita.

– Voit lukea maapallon toisen puolen tapahtumista ja uutisista Twitteristä ja internetin muista palveluista käytännössä reaaliajassa, mutta oman kotiseudun asiat ovat ihmisille edelleen kiinnostavimpia. Niiden kautta on hyvä peilata maailman tapahtumia.

Pitäjänuutisten ohella Ruotsalainen päätoimitti myös Kangasniemen Kunnallislehteä.

– Olin toiminut Kangasniemen Kunnallislehden päätoimittajana reilut kaksi vuotta, kun kustantajan edustaja kysyi kerran yllättäen, haluaisinko ottaa myös toisen lehden vetääkseni. Siitä tulee nyt kolme vuotta.

