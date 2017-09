Opetuksen hinnassa isoja eroja

Perusopetuksen kustannukset ovat Pertunmaalla korkeammat kuin Hirvensalmella tai Mäntyharjulla. Satojen eurojen eroon on kiinnittänyt huomionsa Pertunmaan tarkastuslautakunta arvioidessaan kunnan toimintoja vuonna 2016.

Yhtenäiskoulussa perusopetus kallistui 280 eurolla vuosina 2015-2016, jolloin se maksoi 8 262 euroa oppilasta kohden.

Kuortin koululainen puolestaan maksoi kunnalle 10 653 euroa, mikä on 1 500 euroa enemmän kuin vuonna 2015.

Summiin ei ole laskettu mukaan henkilöstön koulutuksia, kuljetuksia tai erityisopetusta.

Sivistyslautakunnan mukaan arviointikertomuksen luvut eivät kuitenkaan vaikuta perusopetuksen toiminnan suunnitteluun.

– Kustannukset nousevat vääjäämättä esimerkiksi henkilöstökuluista. Viime vuonna isossa roolissa oli uusi opetussuunnitelma, jonka vuoksi on uusittu kirjasarjoja, kertoo sivistysjohtaja-rehtori Sari Mäkeläinen.

Kuntaliiton vuoden 2015 tilastojen mukaan perusopetuksen nettokustannukset olivat Pertunmaalla hieman päälle tuhat euroa asukasta kohden.

Mäntyharjulla vastaava luku on 784 euroa.

