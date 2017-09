Ilmoittautuminen on hyvässä vauhdissa

Kansalaisopiston syyslukukauden startti tekee tuloaan ja ilmoittautuminen on jo hyvässä vauhdissa. Varsinainen työvuosi kansalaisopistolla alkaa maanantaina 11. syyskuuta. Tällä hetkellä mukaan on ilmoittautunut jo 601 henkilöä, joista osa on osallistumassa useammille kursseille.

– Ilmoittautujia on ollut viimevuotiseen tapaan. Joissakin vakiintuneissa ryhmissä käyvät ihmiset eivät aina muista ilmoittautua, vaan tulevat suoraan paikan päälle. Heitä kaipailtaisiin kyllä ilmoittautumaan vielä, muistuttaa kansalaisopiston rehtori Heli Tirri.

Tänäkin vuonna kansalaisopistolla on tarjolla noin 170 erilaista kurssia. Mukana on kestosuosikkeja, kuten ilmainen ulkojumppa, musiikkiin ja laulamiseen keskittyvät kurssit sekä kieliryhmät.

Uutuuksia löytyy esimerkiksi puu-ja metallityön parista sekä flamencon pyörteistä. Lisäksi tarjolla on reformaation juhlavuotta juhlistava neljän luennon sarja, joka toteutuu yhdessä seurakunnan kanssa.

– Pyrimme aina myös uudistamaan kansalaisopiston sisältöjä. Yleisöluennot uudistuvat aina, mutta sen lisäksi lähes joka aihealueeseen on jälleen tarjolla uusia kursseja. Joka vuosi otamme toiveita vastaan ja tarkastelemme, mitkä toiveista voitaisiin toteuttaa. Tänä vuonna yksi toteutuneista toivekursseista on välimerellinen ruokakurssi. Yksi mielenkiintoisimmista uusista kursseista on mielestäni bändien musiikinnauhoituskurssi, jossa millainen musiikkikokoonpano tahansa voi tutustua musiikin äänittämiseen, Tirri sanoo.

Lue lisää torstain 7. syyskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä