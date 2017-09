Älytauluista otetaan nyt kaikki irti

Teknologian hyödyntäminen opetuksessa on lisääntynyt ja kehittynyt jokaisella opintoasteella jo vuosia. Kehityksen suunta tuskin on kääntymässä lähitulevaisuudessakaan.

Mäntyharjun lukiossa teknologian opiskeluun tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään esimerkiksi kosketusnäytöllisten älytaulujen avulla.

Näyttöjä löytyy lukion jokaisesta luokasta, eivätkä ne ole pelkästään lukion käytössä.

– Osa näytöistä on siirreltävissä ja niitä voidaan hyödyntää myös peruskoulun ja kansalaisopiston tarpeisiin, kertoo lukion matematiikan ja fysiikan opettaja Jaakko Halkosaari.

Älytaulut saatiin koululle jo viime syksynä, mutta niiden hyödyntäminen opetuksessa ei ollut viime lukuvuonna vielä täysipainoista.

Yksi hyödyllisimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus yhdistää opiskelijoiden tietokoneet langattomasti taululle. Yhdistämistä kokeiltiin opetuksessa ensimmäisen kerran elokuun lopulla ensimmäisen vuoden opiskelijoiden fysiikan tunnilla.

Opiskelijat tutustuivat liikkeen lakeihin tutkimalla autojen pysähtymis- ja jarrutusmatkoja. Tutkimustuloksia käytiin läpi älytaululla oppilaiden omilta tietokoneilta.

– Itseasiassa aika hyvä. Taululta näkee hyvin mitä muut ovat tehneet, ja pystyy myös paljon helpommin korjaamaan, sanoo mäntyharjulainen Ville Huoponen ensikokeilun annista.

