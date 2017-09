Hyvin suunniteltu voi olla enemmän kuin puoliksi tehty

Mäntyharjulla liikuntahalli Kisalan peruskorjaus nytkähti elokuussa jälleen pykälän eteenpäin, kun tekninen lautakunta varasi 10 000 euroa Kisalan alueen kokonaissuunnitelman laatimiseen. Samalla nimettiin korjaushankkeelle ohjausryhmä, johon lautakunnan jäsenistä tulivat valituiksi Tapio Hämäläinen (ps.) ja Tapani Penttinen (sd.).

Kisalan remontista toiveita löytyy varmasti kaikilta käyttäjäryhmiltä ja myös niiltä, jotka eivät vielä tällä hetkellä välttämättä kovin aktiivisesti tilaa käytä. Ohjausryhmällä ja lopullisen suunnitelman tekijöillä onkin sitten melkoinen urakka muokata toiveista ja tarpeista toimiva kokonaisuus. Kaikkia kun ei tässäkään tapauksessa voi miellyttää.

Päiväkoti Mustikkatassua suunniteltaessa hankkeen ohjausryhmä kävi tutustumassa useisiin päiväkoteihin ja sai tärkeitä vinkkejä Mustikkatassun tekoon. Vastaavaa pitää tehdä nytkin. Uusia monitoimihalleja on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut eri puolille Etelä- ja Itä-Suomea ja näistä löytyy varmasti hyviä aihioita Kisalan korjaukseen.

Kisala on palvellut liikkujia hyvin reilut kaksikymmentä vuotta, mutta tilojen muu käyttö ei kovin merkittävää ole ollut. Osasyy tähän on ollut nimenomaan se, että halli tehtiin aikoinaan käytännössä vain urheilukäyttöön sopivaksi.

Jatkossa miljoonaremontin kokeva halli pitää saadaan aiempaa tehokkaampaan ja ympärivuotiseen käyttöön. Toki liikunnan on oltava edelleen keskiössä, mutta myös muu toiminta tulee ottaa entistä paremmin huomioon. Mitään Mikkeliin nousevaa Saimaa Stadiumia ei Mäntyharjulle tietenkään saada, mutta jotain vastaavaa pienemmässä mittakaavassa voidaan kyllä toteuttaa.

Urheilualueelle on tulossa myös tekojäärata, joka ajansaatossa muuttunee oikeaksi jäähalliksi. Toivottavasti tämän hankkeen suunnittelussa otetaan myös huomioon tuleva Uusi-Kisala niin, että näiden kahden liikuntapaikan synenergiaedut saadaan mahdollisimman hyvin hyötykäyttöön. Ettei sitten tarvitse vuosien päästä jossitella, että ”olisi pitänyt…”.