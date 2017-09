Kiireisin kohde on kirkonkylän koulu

Suunnitelmaa Mäntyharjun kirkonkylän koulun remontoinnista esitellään luottamushenkilöille vielä tänä syksynä.

Kyseessä on peruskorjaushanke, mutta samalla mietitään laajemminkin luokkajärjestelyjä oppilasennusteiden ja uuden opetussuunnitelman pohjalta. Koulu tulee kunnan rakennushankkeista nopeimmin toteutettavaksi.

– Ohjausryhmä tekee pari, kolme viikkoa taustatyötä. Sen jälkeen näkemyksemme ja mahdollisesti luonnoskin esitetään lautakunnille. Aikataulu on kiireinen, sanoo sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.

Hän toivoo, että luottamushenkilöille päästäisiin esittelemään kaksi, korkeintaan kolme erilaista ja perusteltua vaihtoehtoa työn toteuttamisesta. Tavoite on, että korjaamiseen ryhdyttäisiin kevätlukukauden päätyttyä.

Vielä ei tiedetä, kuinka pitkäksi aikaa opetus tarvitsee väistötilan, mutta Pirnes-Toivasen mukaan pyritään korkeintaan lukuvuoden mittaiseen aikaan.

Väistötilaa etsittäessä ovat parakit yksi vaihtoehto, valtion virastotalo toinen. Sen sijaan viereinen Iso-Pappilan museo on väistötilaksi liian pieni.

Kirkonkylän koulussa on lukuvuonna 2018-2019 noin 60 oppilasta. Heille tarvitaan ainakin kolme luokkaa, varastotilaa sekä erilliset luokat englannin opetukselle ja erityisopetukselle.

