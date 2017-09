Siltatyö katkaisi Nurmaankyläntien

Mäntyharjulla Nurmaalla siltatyö pitää Nurmaankyläntien poikki aina 19. syyskuuta saakka. Skanska Infra Oy peruskorjaa Nurmaanjoen ylittävää siltaa ja näin ollen tietä käyttävien on ajeltava kiertoteitä.

Vastaavan työnjohtajan Jari Taskisen mukaan sillalle tulee muun muassa uusi puukansi ja sillasta tulee myös hieman aiempaa leveämpi.

– Kunnostuksen myötä painorajoitus poistuu ja näin ollen raskas liikenne pääsee kulkemaan sillan kautta.

Nurmaanjoen silta on rakennut 1930-luvulla ja edellisen kerran se on peruskorjattu vuonna 1972.

Silta sijaitsee 250 metriä Jaalantien ja Nurmaankyläntien risteyksistä Voikosken suuntaan. Pahimmillaan kierrettävää tulee melkoisesti, jos tarkoitus on lähteä siltatyömaan Voikokosken puoleisesta päästä Jaalan – Heinolan suuntaan. Kiertotie vie tällöin Virransalmentien kautta Jaalantielle.

– Kiertotie on merkitty isommille teille, emme pikkuteiden kautta ruvenneet autoilijoita kierrättämään, sanoo Taskinen.

Paikalliset toki osaavat myös hyödyntää alueen pienempiä teitä.