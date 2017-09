Tänään vaalitaan kieltä

Pitäjänuutisten näköislehti on tänään kaikkien luettavissa ilmaiseksi. Perjantaina 8. syyskuuta vietetään YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää.

Sanomalehtien liitto kannustaa vaalimaan kieltä lukutaitopäivänä.

Hyvä uutinen on, että rikas kieli tarttuu. Vaan niin tekee köyhäkin. Samalla haalistuu kyky välittää tunteita, rakentaa merkityksiä ja vaihtaa ajatuksia.

Sanomalehtien liitto on avannut verkkosivuilleen nuorille suunnatun, leikkimielisen testin, jonka avulla voi mitata sanavarastonsa laajuuden.

Testi löytyy osoitteesta www.sanomalehtiopetuksessa.fi/sanavarastotesti