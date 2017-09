Hevoset vievät kohti ammattia

14-vuotias Lotta Pulkka nousi ponin selkään ensimmäisen kerran jo 10 vuotta sitten. Mäntyharjulaiset hevostallit tulivat siitä lähtien tutuiksi, ja täyttivät tytön vapaa-ajan jo alle kouluikäisenä.

Pulkka on suorittanut kilpailija- ja valmentajakurssin Kouvolassa ja ponien P-ajolupakurssin Lahdessa, joten hän voi ajaa myös kilpaa. Tyttö harrastaa tällä hetkellä sekä kouluratsastusta että raviohjastusta, ja edustaa mikkeliläistä M-Riders ratsastusseuraa.

Kotona Mäntyharjulla on ratsastuskenttä ja talli, josta löytyy kouluratsun ja ponin ohella ajoittain myös perheen kolme ravihevosta.

Tapaamme talkoilla ylläpidetyssä Mäntyharjun hevosurheilukeskuksessa, jossa on Veijo Pulkan mukaan hyvät puitteet treenaamiselle. Lotta kävelyttää alun perin Ruotsista tullutta kantakirjaori Rosenberg´s Haodinoa eli Rölliä, joka on ollut Pulkalla vuoden verran. Sillä oli ajettu raveissa viimeksi 2013, kun Lotta alkoi treenaamaan sen kanssa.

Eri tavoin treenattavan Röllin kanssa takana on nyt 7 ravistarttia, joista kuudes oli Ponikuninkuusraveissa Killerin raviradalla Ponikuningas-lähdössä Suomen 16 parhaan ponin joukossa.

– Ihan ensimmäinen lähtö oli autolähtö, eikä me oltu treenattu sitä koskaan, Lotta nauraa, ja sanoo ponin olevan muutenkin luonteeltaan joskus arvaamaton jäärä.

