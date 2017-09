Ollikainen voitti molemmat matkat

Pertunmaalainen Seppo Ollikainen on jälleen niittänyt menestystä pyöräsuunnistuksessa.

Ollikainen voitti kaksi kultamitalia lajin SM-kilpailussa viime viikonloppuna. Hän voitti lauantaina sprintti-matkan ja sunnuntaina pitkän matkan 65-vuotta täyttäneiden sarjassa.

Pitkällä matkalla Ollikainen löysi rastit 10,9 kilometrin mittaiselta radalta ajassa 51.17. Eroa toiseksi tulleeseen Heikki Saariseen oli reilu minuutti.

Sprintti-matkalla ero SOC Asikkalaa edustaneeseen Saariseen jäi 16 sekuntiin. Ollikainen kiersi 3,9 kilometrin radan ajassa 15.30.

H65-sarjan pitkällä matkalla oli 11 osallistujaa, sprintissä 13.

Pyöräsuunnistuksessa Ollikainen edustaa nykyisin Itä-Päijänteen Rastia. Seuran riveissä on paljon lajin harrastajia, joten kilpailumatkat ovat helpommin järjestettävissä. Hiihtosuunnistuksessa ja suunnistuksessa hänen seuransa on edelleen Juvan Urheilijat.

Lohjalle kokoontui viikonloppuna yli 200 pyöräsuunnistajaa.