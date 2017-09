Pertunmaan torilla puhaltavat uudet tuulet

Pertunmaan kirkonkylä lepää Pienveden kainalossa, tori on järven rannassa luonnonkauniilla paikalla, rantakahvilakin kaipaa seurakseen elämää. Kesäaikaan torilla on ollut joukko kirppismyyjiä ja silloin tällöin joku muu torimyyjä. Miksi ihmeessä hyvä tori on lähes tyhjillään?

Joukko pertunmaalaisia ja yksi vapaa-ajanasukas ryhtyivät pohtimaan Kauko Luhtasen aloitteesta aktiivisen ja säännöllisen kesätorin henkiinherättämistä. Suunnitteluryhmä haluaa tehdä Pertuntorista pertunmaalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja torimyyjien kohtauspaikan.

Toripäivä pidetään säännöllisesti joka lauantai koko kesäajan. Pertunmaan kunta on luvannut tarjota ilmaisen toripaikan ja torikatoksen tai myyntipöydän kaikille paikallisille torimyyjille. Lisäksi on keskusteltu eri yhdistysten kanssa torielämää elävöittävästä ohjelmasta.

Muutaman suunnittelukokouksen jälkeen päätettiin kutsua koolle yleisötilaisuus, jossa yhdessä pohditaan ja ideoidaan kesällä 2018 aloitettavaa kesätoritoimintaa. Torikokoukseen Pertunmaan kunnantalolle saapui viime perjantaina reilu kaksikymmentä kesätorista kiinnostunutta.

Pertunmaalainen vapaa-ajanasukas ja tuore Pertunmaa-valtuuskunnan puheenjohtaja Silja Latvanen valotti torin merkitystä kesäasukkaille.

– Torikäynti on lauantaiaamun ohjelmanumero. Ihmiset haluavat ostaa tuoreita elintarvikkeita, leivonnaisia, käsitöitä… Samalla hoidetaan muutkin kauppa-asiat torin naapurissa olevissa kaupoissa. Kesäasukkaat käyttävät mielellään paikallisten yritysten tuotteita ja palveluja muulloinkin kuin lauantaisin, sanoi Silja Latvanen.

