Työelämätietoutta tehdaskierrokselta

Mäntyharjun yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset tutustuvat tällä viikolla työelämään Veisto Oy:n tehdaskierroksella. Maanantain ja keskiviikon aikana tehtaan toimintaan kävi tutustumassa noin 60 oppilasta neljältä eri luokalta.

– Tällaisia yrityksiin tutustumisia pitäisi olla useamminkin. Koulussamme on toki TET-jaksot, mutta työelämään tutustumiseen liittyy myös sitä, että koululla käy vierailijoita tai että me lähdemme johonkin. Pidempään matkaan on vaikea lähteä, mutta lyhyen matkan päähän onnistuu kyllä, kertoo yhtenäiskoulun opinto-ohjaaja Anne Tonteri.

Tonterin mukaan yrityksiin tutustuminen on tärkeää, sillä niiden avulla nähdään, millaisia töitä paikkakunnalla on tarjolla.

– Se voi vaikuttaa sekä TET-paikan että kesätyön saantiin. Näin myös yleinen työelämätietous kasvaa. Tälle syksylle ei ole muita tutustumisia tiedossa, mutta olemme olleet yhteyksissä esimerkiksi kauppoihin, jos vaikka heiltä tulisi joku esittelemään kaupan alan tehtäviä. Veisto on ollut erittäin halukas tekemään koulun kanssa yhteistyötä, joten olimme heidän kanssaan yhteyksissä ja tutustuminen järjestyi sitä kautta, kertoo Tonteri.

Veisto onkin varteenotettava vaihtoehto paikkakunnan työllistäjien joukossa, sillä se on kunnan suurin työllistäjä. Lisäksi yritys palkkaa joka vuosi 10-20 kesätyöntekijää.

– Viime vuonna meillä oli 18 kesätyöntekijää. Myös TET-jaksolle on otettu oppilaita. Täysi-ikäinen ei tarvitse olla kesätöissäkään ja tehtävät katsotaan yksilökohtaisesti, kertoo Veisto Oy:n henkilöstöjohtaja Tommi Hämäläinen.

