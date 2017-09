Kasvu ei näy vielä kaikkialla

Vaikka tällä hetkellä kovasti röyhistellään talouskasvulla, ei tuo kasvu ole ainakaan vielä realisoitunut samalla tavalla joka puolelle maata. Suomen Yrittäjien syksyn pk-barometrin mukaan Etelä-Savossa suhdannenäkymät ovat selvästi kevättä heikommat.

Etelä-Savon pienistä ja keskisuurista yrityksistä aluebarometriin vastanneista 15 prosenttia arvio suhdannenäkymien huononevan ja paranemista odottaa 37 prosenttia. Valtakunnallisesti lähiajan suhdannenäkymät ovat jatkuneet positiivisina alkuvuodesta 2017. Koko maan pk-yrityksistä lähes puolet arvioi suhdanteiden paranevan ja vain yhdeksän prosenttia huononevan.

Eteläsavolaisten pk-yritysten investointihalukkuus on myös alhaisella tasolla. Investointien heikko kehitys kertoo pitkälti siitä, että yritykset eivät usko talouden kasvun kehitykseen pidemmällä aikavälillä.

Etelä-Savo eroaa barometrin tulosten mukaan useilla osa-alueilla muusta maasta. Pk-yritysten kapasiteetin käyttöaste maakunnassa romahti kevään tasosta, jolloin 61 prosenttia vastaajista odotti kapasiteetin käyttöasteen nousevan ja nyt vain 26. Valtakunnallisesti on pysytty kevään tasolla, kapasiteetin käyttöasteen nousua odottaa lähes puolet pk-yrittäjistä.

Tulokset ovat huolestuttavia, sillä valtaosa uusista työpaikoista syntyy juuri pienempiin yrityksiin. Jos tulevaisuuden usko on alamaissa, ei investointeja, eikä työpaikkoja synnyt. Kierre jatkuu negatiivisena.

Toki voidaan, että valtakunnallisen talouskasvun jatkuessa sen aallot alkavat lyödä viiveellä myös Etelä-Savoon. Ajat ovat kuitenkin sellaiset, että nyt saatu nousu voi hyvinkin nopeasti kääntyä taas laskuun ilman, että Itä-Suomessa huomattiin nousun edes jossain vaiheessa alkaneen.

Eteläsavolaiset voivat auttaa yrityksiään käyttämällä niiden palveluita mahdollisimman paljon. Verkkokaupassa asioidessa kannattaa pohtia, että jospa hankkisikin sen saman tuotteen lähiseudulta, vaikka se saattaa hiukan kalliimpi ollakin.