Pitkäjärventiellä ei tärise

Mäntyharjun kunnan alueella risteilee noin 400 yksityistietä. Niistä Pitkäjärventie Enolahdella on poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Salmentiellä on kuljettajan väisteltävä monttuja tosissaan, mutta Pitkäjärventielle käännyttäessä kuoppia on tasan kaksi.

Tai oli vielä viime viikolla.

– Kävin maanantaina täyttämässä kuopat sepelillä, kertoo tien varrella asuva Jouko Volanen.

Paitsi lapiohommia, Volanen on vuosien mittaan tehnyt paljon muutakin tien käyttäjien hyväksi: lumen aurausta, lanausta, aurauskeppien asettelua ja tierumpujen tarkkailua.

– Kymmeniä vuosia olen tien kanssa pelannut. Ei kukaan moittimaan pysty, myöntää vaatimaton Volanen itsekin.

Silti 80-vuotislahjaksi saatu Suomen Tieyhdistyksen ansiomerkki yllätti miehen täysin. Kunniakirja ja hopeinen pinssi ojennettiin hänelle sunnuntaina vietetyillä syntymäpäivillä.

Volasen saama ansiomerkki on Mäntyharjulla ensimmäinen. Pertunmaalta Tieyhdistys palkitsi viime vuonna Jaakko Hokkasen.

