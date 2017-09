Taimityllilän vuokraisäntä vaihtuu

Suomen Metsäkeskus myy omistamansa Taimityllilän kiinteistöt ja tontin.

Näistä on jätetty tänään päättyneellä tarjouskierroksella vain yksi tarjous. Tarjousten jättöaikaa ei kuitenkaan jatketa, vaan Metsäkeskus aloittaa neuvottelut tarjouksen jättäneen kanssa.

Maa-alueen pinta-ala on 17 hehtaaria, minkä lisäksi kauppaan kuuluu useita rakennuksia.

Mäntyharjun Mynttilässä sijaitseva Taimityllilä on ollut Metsäkeskuksen vuokralainen vuodesta 2005. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva kolmen vuoden irtisanomisajalla.

– Mikäli tulee omistaja, joka antaa meidän jatkaa vuokralaisena, en näe estettä toimintamme jatkumiselle, sanoo toimitusjohtaja Jari Mäntynen.

Mäntysen mukaan Taimityllilä Oy ei ole ostotarjousta jättänyt.

Metsäkeskuksella on viranomaistehtäviä metsälain valvontaan liittyen, eikä se siksi voi harjoittaa liiketoimintaa. Se voi omistaa vain käyttämiään toimistotiloja.

