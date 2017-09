Alapohjassa voi odottaa yllätys

Maallikon, joka haluaa ostaa talon, ei ole helppo löytää pätevää kuntotarkastajaa.

Rakennusten kuntotarkastajien kirjo on leveä ja tarkastuksissa käytettyjä menetelmiäkin on monia.

Vastuu kuntotarkastajan valinnasta on yksin talon ostajalla. Pelkkään koulutustasoon tai ammattinimikkeeseen ei voi luottaa.

Kunnan rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri muistuttaa, että esimerkiksi rakennusinsinööri on voinut opiskella niin miljöön suunnittelua, maanrakennusta kuin talonrakennustakin.

Varsinkin jos on vähänkin epäilyä kosteusvauriosta, Hinkkuri suosittelee käyttämään alalle pätevyyden hankkinutta ja käytännössa osaamisensa todistanutta tarkastajaa.

– Talon rakenteita olisi hyvä avata. Avaamiseen pystyvät kaikki, mutta se on eri asia, miten löytöjä tulkitaan.

Mäntyharjulainen mies sai talokauppojensa yhteydessä karvaasti oppia, että kuntotarkastus kannattaa tehdä huolella.

