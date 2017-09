Lasikokoelma nousi museon helmeksi

Mäntyharjun museon kokoelmiin kuuluvat Mäntyharjun Lasin esineet on päätetty nostaa niin sanottuun Helmet-luokkaan.

Lasien on katsottu olevan erityisen arvokas ja edustava osa museon kokoelmia. Kokonaisuuden nostaminen Helmeksi heijastelee yhtä museon vuonna 2013 koostetussa kokoelmapoliittisessa ohjelmassa määriteltyä kokoelmien painopistealuetta, mäntyharjulaisia teollisuuselinkeinoja ja niiden tuotantoa.

Mäntyharjun museo sai lasiesineet lahjoituksena Mäntyharjun Lasilta tehtaan lopettamisen yhteydessä vuonna 1971. Lahjoituserään kuuluu kaikkiaan yli 100 esinettä, miltei koko lasitehtaan tuotekirjo. Kaikki lasit on kesän aikana käyty läpi ja valokuvattu.

Mäntyharjun Lasin suunnittelijoita olivat Eero Rislakki, Risto Salonen, Pentti Sarpaneva, Matti Halme ja Tauno Wirkkala.

Mäntyharjun Lasin tehdas toimi paikkakunnalla vuosina 1968–1971. Tehtaalla valmistettiin käyttö- ja koriste-esineitä puhaltamalla ja puristamalla.

Lasinpuhaltajat ja -hiojat tulivat Mäntyharjuun pääasiassa Nuutajärveltä ja Riihimäeltä. Tehdas kuitenkin työllisti runsaasti myös paikkakuntalaisia.

