Kuortissa korjataan satoa

Perinteinen sadonkorjuupäivä Kuortissa järjestetään jo 13. kertaa lauantaina 16.9 kello 9-14. Tapahtuma järjestetään poikkeuksellisesti Uotilantien pellon sijasta Kuortin Oravatiellä.

Sadonkorjuupäivänä voi ostaa esimerkiksi Vierulan tuotteita isoissa tai pienissä erissä, omiin astioihin tai valmiiksi pakattuina.

Sadonkorjuupäivä on tänä vuonna Osta tilalta -päivä, jolloin myös valtakunnallisesti pääsee tutustumaan tuottajiin ja kotimaiseen ruoantuotantoon ympäri Suomea.

Mukana on myös muita lähiruuan tuottajia Mäntyharjulta ja Pertunmaalta, muun muassa Aliinin tila, Kuvalan maatila, Iso-Mikkasen tila, Latvasen ruokapajan leivonnaiset, Lammastila Villakko, Heilukankaan tyrni ynnä muita lähialueen pientuottajia.

Sadonkorjuupäivän yksi tämän vuoden työntekijöistä on MTK Etelä-Savon toiminnanjohtaja Vesa Kallio, joka lunastaa aherruksella Vierulan väelle antamansa lupauksen. Kallio lupasi työskennellä päivän Vierulassa, kun tila voitti vuoden 2017 alussa Maistuva maaseutu -palkinnon.