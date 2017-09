Kyse on miljardeista

Kakkostyypin diabetes, suomalaisten kansansairaus, tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Niin kalliiksi, että sairauden ehkäisyyn on tarttunut valtiovaltakin. Hoitokuluiksi on arvioitu 1-2 miljardia vuodessa.

Yksi maan hallituksen kärkihankkeista on Vesote, jolla tuodaan elintapojen ohjausta osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksen turvin on myös Etelä-Savon kuntiin rakenteilla elintapaneuvonnan palvelua. Alueellisena liikkeellepanijana on Essote.

Asukkaiden elintavoista tapetilla ovat tietysti liikunta ja ravitsemus, mutta myös uni.

Päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.

Kakkostyypin diabeteksessä ensisijainen hoito on painonhallinta liikunnan ja oikean ruokavalion avulla.

– Mäntyharjulla liikuntapaikat ovat hyvässä kunnossa. Kysymys on siitä, kuinka riskiryhmät saataisiin käyttämään niitä, sanoo projektipäällikkö Teemu Ripatti Essotesta.

