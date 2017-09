Koulu, jossa on ravintola!

Katharina Pratznerin ja Stefanie Kaufmannin oli matkustettava Suomeen saakka nähdäkseen älytaulun luokkahuoneessa.

Itävaltalaiset opiskelijat panivat nopeasti merkille, että Suomi todellakin on opetusteknologian käytössä kärkimaita. Tietotekniikkaa on kaikkialla kaikkien käytössä, älypuhelimista puhumattakaan.

– Meilläpäin koulussa saattaa olla muutama vanha tietokone, kertoivat vieraat Mäntyharjun yhtenäiskoululla.

22-vuotiaat Pratzner ja Kaufmann opiskelevat opettajiksi Vorarlbergin osavaltiossa Itävallan länsiosassa.

Suomalaisesta peruskoulusta heillä on viemisinään paljon kerrottavaa. Opetus täällä on opettajajohtoisempaa, kun taas Itävallassa lasten on oltava itsenäisempiä opiskelussaan.

Jos Suomesta voisi viedä mukaansa yhden asian, se olisi ilmainen kouluruokailu.

Itävallan kouluissa ei ole ruokailua järjestetty lainkaan, vaan lapset syövät eväitään tai käyvät hakemassa kaupasta syötävää.

– Meillä ei myöskään ole koulukuljetuksia kuin ihan erityistapauksissa, kertoivat Pratzner ja Kaufmann.

