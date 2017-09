Lukijalta: Sähkön siirto maksaa

Posti toi viikolla laskut sähköstä ja sähkönsiirrosta. Energiapihiksi rakennetun pientalon sähkö maksoi heinä- ja elokuulta yhteensä 38 euroa. Mukavan kohtuullinen summa, mutta säästöilon tuhosi kyllä tehokkaasti siirtomaksu, joka oli samalta ajalta 103 euroa. Ei paljon naurattanut. Siirto maksaa 2,5 kertaa sähkön hinnan.

Sähkönsiirto on mukavaa toimintaa. Tuote on pakko ostaa, mutta sitä ei voi kilpailuttaa. Mikäs siinä on bisnestä tehdessä.

Kyllä, kyllä. Kuulen korvissani hinnoitteluperusteet: Kaapelointi, myrskytuhot yms. Jos niihin vedotaan, voi jakeluyhtiön johto varmaankin helposti luvata ja vannoa hintojen laskevan heti kun nuo kulut on maksettu.

Pantiksi voivat laittaa vaikka työpaikkansa.