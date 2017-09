Pertunmaalaisen Pelaser Oy:n uuden teollisuushallin vihkiäistilaisuudessa perjantaina paikalla olleilla elinkeinoministeri Mika Lintilällä (kesk.) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Lepällä (kesk.) oli selkeä viesti koko itäisen Suomen yrityksille: Nyt on juuri oikea aika kasvaa, investoida ja työllistää.

Lintilä muistutti, ettei hallitus juurikaan voi työpaikkoja luoda, mutta se voi luoda edellytyksiä yrityksille, jotta ne voisivat niitä työpaikkoja järjestää.

– Julkisen vallan vastuulla on luoda sellaiset olosuhteet, jossa yritykset haluavat ja uskaltavat investoida. Tähän me tähtäämme hallituksessa joka päivä.

Lintilän mukaan edellytykset työpaikkojen synnylle alkavat olla pitkästä aikaa kunnossa. Bruttokansantuote hipoo kolmea prosenttia sekä tänä että ensi vuonna.

– Liikaan tyytyväisyyteen ei edelleenkään ole varaa, mutta suunta on oikea, kasvu ruokkii kasvua.

Pelaserin uusia tuotantotiloja Lintilä kehui hienoksi esimerkiksi kunnan ja yrityskentän yhteisestä panostuksesta oman kotiseudun kehittämiseksi

– On tärkeää, että kunnan taholta kuullaan ja kuunnellaan yrittäjien tarpeita. Vireä yritystoiminta tuo paikkakunnalle elinvoimaa ja työtä. Menestys edellyttää omien vahvuuksien varaan rakentamista, erilaisuus on rikkaus tässäkin mielessä.

