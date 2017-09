Vastine: Pertunmaan lammenrantahakkuista

Pitäjänuutiset uutisoi 31.8.2017 pertunmaalaisen mökin vastarannalla tehdyistä hakkuista.

Vastarannan mökkiläinen koki mökkimaisemansa muuttuneen merkittävästi ja kritisoi rannan ja hakkuualueen välistä suojakaistaa. Pitäjänuutiset oli poiminut uutisensa ”faktat” mökkiläisen blogista sekä Raimo Ulmasen lausunnoista ja väitti hakkuun olevan suositusten ja PEFC-sertifioinnin vastainen.

Kuten jutussa mainittiin, Versowood on maastotarkastuksessa todennut hakkuujäljen olevan PEFC-sertifioinnin mukainen niin suojakaistaleen kuin säästöpuidenkin osalta.

Tämän lisäksi viranomaistaho, Metsäkeskus, on työsuhteessa olevan toimihenkilönsä toimesta suorittanut alueelle luonnonhoidon laadun tarkastuksen hakkuun jälkeen. Hakkuujäljen tarkastuksessa hakkuujälki on todettu kokonaisuutena hyväksi. Vesiensuojelun laatu on arvioitu erinomaiseksi, kuten myös säästö- ja lahopuusto.

Lisäksi raportissa todetaan, että ”Luonnonhoito on metsäsertifioinnin ja metsänhoitosuositusten mukaisella tasolla.”

Haluamme, että Suomessa omaisuuden suoja on turvattu perustuslain tasolla. Jokaisella on oikeus käyttää omaisuuttaan haluamallaan tavalla ja muiden tulee sitä kunnioittaa.

Metsäomaisuuden käyttöä rajoitetaan joka tapauksessa muulla lainsäädännöllä, kuten metsälailla ja ympäristönsuojelulailla. Tämän lisäksi käsittelyä määrittävät muun muassa hyvän metsänhoidon suositukset ja metsäsertifiointikriteerit. Näiden reunaehtojen sisällä metsänomistaja voi harjoittaa metsätaloutta haluamallaan tavalla.

Metsätalous on laillinen elinkeino, joka on maakunnalle ja maaseutupitäjille elinehto. Metsänkäsittelytapoihin, kuten muihinkin elinkeinotoiminnan reunaehtoihin, vaikutetaan Suomessa parlamentaarisin keinoin, ei blogi- ja yleisönosastokirjoituksin.

Suomalainen maisema on suurilta osin ihmisen muokkaama. Myös metsämaisema muovautuu koko ajan puuston kasvaessa. Maisemaa ei voi museoida.

Mikäli jokin toisen omistama maisema, on erityisen tärkeä, kannattaa olla itse aktiivinen neuvottelemaan maiseman säilyttämisestä.

Metsäkeskuksella on Etelä-Savon alueella vuoden 2018 loppuun asti käynnissä ”Metsämaisema mieleiseksi” -hanke, joka jakaa tietoa maisemanvuokraukseen liittyen. Maisemanvuokraaminen edellyttää maanomistajan ja maiseman säilymistä kiinnostuneen vuokraajaan välistä neuvottelua ja sopimusta, jossa sovitaan myös korvauksesta.

Maanomistajalla ei ole kuitenkaan mitään velvollisuutta lähteä edes neuvottelemaan, vaan hän voi tehdä täysin itsenäiset päätökset omaisuutensa suhteen.

Hyvät naapurussuhteet luultavasti edistävät toivottua lopputulosta.

Suvi Kokkola, toiminnanjohtaja, Mhy Mänty-Saimaa ry

Jaakko Penttinen, metsäasiantuntija, Mhy Mänty-Saimaa ry