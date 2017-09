Taimitarhan alue Mäntysen veljeksille

Taimityllilä Oy:n käyttämä maa-alue rakennuksineen on vaihtanut omistajaa. Suomen Metsäkeskus myi kiinteistön Kiinteistöyhtymä Jari ja Jussi Mäntyselle.

Yhtymä oli jättänyt ainoan tarjouksen ja Metsäkeskuksen johtokunta antoi myynnistä vastaaville henkilöille valtuudet aloittaa neuvottelut. Kauppasumma ei ole toistaiseksi julkinen.

Jari Mäntynen, Taimityllilän toimitusjohtaja, uskoo kaupan olevan valmis muutaman viikon kuluttua. Jussi Mäntynen on hänen veljensä.

– Epävarmuus siitä, että omistajan ja vuokralaisen intressit joutuisivat törmäyskurssille, on väistynyt. Voimme ryhtyä rakentamaan tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen, sanoo Jari Mäntynen.

Vuokrasopimus Metsäkeskuksen kanssa oli päättymässä ja irtisanomisaika oli vuoteen 2020.

Mäntysen mukaan taimikaupan tulevaisuus näyttää hyvältä ja kauppa antaa mahdollisuuden lähivuosina myös kehittämiseen.

Lue lisää torstain 27. syyskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä