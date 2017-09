Jani Hoteilalle KPL:ssä jälleen SM-mitali

Mäntyharjun pesäpalloilu näivettyi olemattomiin, mutta eteläisessä naapurissa Kouvolassa homma on hoidossa.

Kouvolan Pallonlyöjien junioriputken kuntoon laittanut ja tällä kaudella seuran edustusjoukkueen peliä johtanut Eero Pitkänen pääsi tuulettamaan syksyllä melkoista saavutusta. KPL sijoittui Superpesiksessä neljänneksi. Myös KPL:n A-, B-, C-, D- ja E-juniorit olivat ikäluokassaan maan neljän parhaan joukossa!

A-pojissa SM-hopean palkintokaappiinsa sai mäntyharjulainen jokerikotiuttaja Jani Hoteila, 18.

– Oma pieni tasonnosto olisi riittänyt kirkkaimpaan mitaliin, mutta joskus käy näin, harmittelee Hoteila KPL:n poikien hävittyä loppuottelut Kiteen Pallolle.

– Alkukausi oli osaltani hyvä, mutta keskellä kesää kotiuttaminen tökki. Kun sain taas keskityttyä pienissäkin asioissa oikein, alkoi napsua uudelleen, Hoteila kuvailee.

Vuosi sitten Hoteila oli B-poikien sarjan lyöjäkuningas tai kenties paremminkin -prinssi. Silloinkin kaulaan ripustettiin SM-hopeaa.

– Tavoitteenani olisi olla joskus Jere Dahlströmin kaltainen lyöjä, jolta onnistuu yhtä hyvin kotiuttaminen tai vaihtaminen. Sellaiselle jokerille on enemmän käyttöä, Hoteila kuvailee.

