Jaalantie puhuttaa Nurmaalla

Nurmaan kylällä on yhteiseksi huolenaiheeksi noussut Jaalantien surkea kunto.

Tie on ollut kuopilla jo vuosien ajan, mutta kuluneen kesän kokoontumisissa asia tuli esiin tämän tästä.

– Tie on ihan mahdoton. Reikiä on kyllä hätäapuna paikkailtu, mutta ilman sidosainetta paikat eivät pysy vaan ropisevat irti samantien, sanoo Mirjami Vilenius.

– Rahan jakamisessa jokin mättää. Eiväthän hekään ilmaiseksi liiku, jotka käyvät lapiolla räiskäyttämässä.

Ongelmallisin kohta on noin yhdeksän kilometrin mittainen. Vilenius asuu suuren osan vuodesta tämän osuuden varrella, Erik Liljeström vakituisesti. He autoilevat seudun asukkaista eniten.

– Tässä on 80 kilometrin nopeusrajoitus. Olisi parempi rajoittaa 50 kilometriin, koska kolmosvaihteella on edettävä kuoppia väistääkseen, tuumaa Liljeström.

Kyläläiset ovat ottaneet tilanteen parantamiseksi yhteyttä muun muassa kunnanvaltuutettu Ilpo Honkaseen, joka puolestaan on ottanut asian puheeksi kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen kanssa.

Päätökset tien kunnostuksesta tehdään kuitenkin kunnantaloa kauempana, Kuopiossa.

