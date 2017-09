Puolukkaa kypsyi hyvä sato

Puolukkasadosta saadaan tänä vuonna hyvä, tiedottaa Aktiset aromit-yhdistys. Puolukka on nyt kypsää koko maassa, vaikka sadon kypsyminen myöhästyi kolmisen viikkoa normaalivuodesta.

Pohjoisessa puolukka on viileän ja sateisen kesän vuoksi jäänyt paikoitellen normaalia pienikokoisemmaksi. Sato on kuitenkin niin runsas, että koko maassa voidaan arvioida puolukan keskimääräisen vuosisadon, 257 miljoonaa kiloa, ylittyvän tänä vuonna selvästi.

Puolukkaa voi kerätä vielä lokakuullakin. Pakkasen puremia puolukoita voi käyttää mehumarjoina. Hieman raaka marja sopii puolestaan hillon tai hyytelön valmistamiseen, sillä hyytelöitymistä edistävän pektiinin määrä on silloin korkeimmillaan.

Puolukka sisältää E-vitamiinia enemmän kuin esimerkiksi omena tai appelsiini. Puolukan terveydelle hyödylliset ominaisuudet painottuvat sen sisältämiin polyfenoleihin. Puolukkaa ja sen sisältämiä polyfenoleja onkin tutkittu muun muassa diabeteksen, ylipainon ja bakteeritulehdusten ehkäisyssä.