Työpaja täyttää vuoden

Lokakuun alussa on kulunut vuosi Mäntyharjun työpajan avautumisesta.

Pajalla oli ollut työllistettynä 58 henkilöä syyskuun alkuun mennessä, esimerkiksi työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.

Nämä ovat niin sanottuja aktivointipalveluja, joiden tarjoamisessa Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto on kunnostautunut viimeisen vuoden aikana.

Muita keinoja työttömien pitämiseksi työmarkkinoilla ovat muun muassa työvoimakoulutus, työvalmennus, yrityksille maksettavat palkkatuet ja vuorotteluvapaiden sijaisuudet.

Etelä-Savossa työttömien aktivointiaste oli elokuussa 31,2 prosenttia. Vain Kainuussa ja Pohjanmaalla aste oli hieman korkeampi.

Lukema on luettavissa siten, että ilman erilaisia aktivointitoimenpiteitä 31,2 prosenttia työvoimasta olisi työttömänä.

Etelä-Savon ely-keskuksen viimeisimpien tilastojen mukaan työttömyys on vähentynyt maakunnassa selvästi.

Mäntyharjulla työttömien määrä väheni vuodessa 34 henkilöllä, mikä oli suhteellisesti eniten Etelä-Savon kunnista, Pertunmaalla työttömyys säilyi ennallaan.

