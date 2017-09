Sanomalehti on edelleen mainostajan paras väline

Suomalaiset pitävät painettuja sanomalehtiä edelleen ylivoimaisesti mieluisimpana mainosvälineenä, kertoo IRO Research Oy:n tuore tutkimus. Suomalaisista lähes puolet eli 46 prosenttia nostaa painetut sanomalehdet ykköseksi, kun kysytään, mistä he mieluiten lukevat, katsovat tai kuuntelevat mainoksia.

Muut neljätoista tutkittua mainonnan kanavaa jäävät kauas painettujen sanomalehtien taakse. Toiseksi tutkimuksessa sijoittui televisio, jonka valitsi mieluisimmaksi mainosvälineeksi 12 prosenttia suomalaisista. Ero sanomalehtien ja television välillä on jopa kasvanut viime vuoteen verrattuna.

Kärjessä olevien medioiden mieluisuuden järjestys vaihtelee hieman vastaajien iän mukaan, mutta painetut sanomalehdet ovat kaikkien ikäryhmien mieluisimpia mainosvälineitä. Kuinka ollakaan, verkkomaailman facebookit, googlet ja youtubet eivät ole mainosvälineinä suosikkeja edes nuorimpien parissa.

Tulos ei ainakaan nettimainonnan puolesta yllätä ketään netin käyttäjää. Monella sivustolla artikkeleiden lukeminen alkaa olla jo sangen vaativaa, kun mainokset tunkevat väkisin ruudulle. Tuo joka puolelta väkisin hyökkäävä pakkomainonta saakin helposti aikaan vastareaktion: tuon yrityksen tuotteita en ainakaan käytä.

Television puolella kaupallisten kanavien määrän kasvu ei laadullisesti ole ohjelmatarjontaa parantanut, mutta mainosten määrä on räjähtänyt käsiin. Kun varsinaista ohjelmaa tulee viisi minuuttia kerrallaan ja siihen saman verran mainoksia päälle, hiipuu kiinnostus ohjelmaan aika nopeasti. Toisaalta jääkaapilla tai vessassa käynteihin mahdollisuuksia nykyisin riittää.

Aikanaan monesta tv-mainoksesta tuli hittejä jo itsessään. Nykyisin saattaa nähdä saman mainoksen kymmeniä ja kymmeniä kertoja, mutta ei edelleenkään muista sen päättymisen jälkeen, mitä siinä itse asiassa mainostettiinkaan.

henry.parta@pitajanuutiset.fi