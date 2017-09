Vammaisneuvosto löysi epäkohtia

Mäntyharjun Vammaisneuvosto on huomannut Mäntyharjun hyvinvointikeskuksella useita puutteita, jotka hankaloittavat asiointia paikassa.

Rakennuksen suurimpana ongelmana Vammaisneuvosto pitää sen sokkeloisuutta ja opasteiden puutetta. Asiakkaiden on vaikeaa löytää tarvitsemansa palvelun luo, ja esimerkiksi vammaisten tarvitsema apuvälineosasto on kaukana pääovesta.

– Tärkeintä olisi saada heti ovella tietoa siitä, mistä mitäkin löytyy. Tähän auttaisi iso taulu, johon on piirretty reitit, uskoo neuvoston puheenjohtaja Leena Hellberg-Tiilikainen.

Värikkäät viitat ja reititykset palvelisivat erityisesti näkövammaisia, joiden kannalta sisätilat ovat liian vaaleat väritykseltään.

Vammaisneuvoston mielestä ensisijainen muutosten tekijä on kunta, joka omistaa rakennuksen ja on sen Essotelle vuokrannut.

– Uskon siihen, että tekninen lautakunta ottaa todesta huomaamamme epäkohdat. Seuraamme asioiden parantamista ja puutumme niihin tarvittaessa uudestaan, sanoo Hellberg-Tiilikainen.

