Pala metsää lahjaksi kotimaalle

Maanomistaja Petteri Vitikaisen metsätilalla on paikka, joka erottuu muusta metsästä. Vitikainen tarjosi sitä suojeltavaksi Suomen juhlavuoden Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjassa, ja nyt paikka on virallisesti Salmelan luonnonsuojelualue.

Kooltaan 0,6 hehtaarin kallionpäällysmetsikkö sijaitsee Pienen Pyhäveden Kapiaveden läheisyydessä. Alueelta avautuu näkymä järvelle. Maisemaa hallitsee kalliojyrkänne sekä vanhat männyt. Maasto on vaikeakulkuista.

– Paikka on jäänyt esi-isiltäkin koskematta ja tuli ajatus viedä asiaa eteenpäin, että se jäisikin niin, Vitikainen kertoo suojelupäätöksestään.

Suojelualueen nimi tulee tilan nimestä. Salmelan tila on Vitikaisen sukutila ja metsät ovat tulleet tutuiksi jo lapsena.

Hänen setänsä hoiti metsiä häntä ennen. Vitikainen kokee, että suojelualueen perustaminen on kunnianosoitus edeltäneille sukupolville.

– Olen aina arvostanut esi-isiä ja sitä, että on saatu pidettyä Suomi itsenäisenä. Tämä on kunnianosoitus heillekin, Vitikainen sanoo.

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjassa maanomistajia kutsutaan perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio suojelee vastaavan määrän omia maitaan.

Yksityismaiden suojelupäätökset tekee ELY-keskus. Kampanjan kautta perustetuista suojelualueista ei makseta korvausta. Yksityisen suojelualueen omistus jää maanomistajalle.

