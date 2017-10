Himanen kilpailee laatuteosta

Mäntyharjulainen Jani Himanen on yltänyt kahdeksan parhaan joukkoon kilpailemaan rakentamisen laatuteosta.

Himanen työskentelee porarina Lemminkäinen Infra Oy:llä. Maanporauksen ja pohjatöiden ammattilaisen osaamista on hyödynnetty muun muassa Länsi-Metron työmaalla.

Rakennusteollisuus järjestää Rakentamisen laatuteko-kilpailun nyt toista kertaa. Finalisteiksi on valittu kahdeksan ammattilaista, joiden joukossa on niin työntekijöitä kuin työnjohtajiakin.

Kilpailun voittaja julkistetaan ja palkitaan marraskuussa. Voittajan valitsee eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma.

Kilpailun järjestävät Rakennusteollisuus RT ry, joka on rakennusalan yritysten edunvalvoja, sekä Rakennusliitto, Rakennuslehti ja rakentamisen laatuyhdistys RALA.