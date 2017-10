Vanhusten viikko alkaa tänään

Mäntyharjun Rantapuistossa on luvassa vilskettä maanantaina, kun Etelä-Savon Liikunnan ja mäntyharjulaisten järjestöjen yhdessä järjestämä Ainot ja Reinot -tapahtuma tarjoaa seniorikansalaisille vauhdikkaan startin vanhustenviikkoon.

– Mikkelissä oli kesällä maksuton vanhuksille suunnattu liikuntatapahtuma ja sen pohjalta aloimme Ruskahovin kanssa ideoimaan tätä Mäntyharjun tapahtumaa, kertoo Tuomas Anttonen Etelä-Savon Liikunta-järjestöstä.

Tarkoitus oli saada mukaan laaja joukko paikallisia vanhusten parissa vaikuttavia toimijoita ja siinä Anttosen mukaan onnistuttiin. Mukana ovat EsLin ja Ruskahovin ohella Mäntyharjun Virkistys, Hengitystieyhdistys, SP-Fysio & Gym, Setlementti, Mäntyharjun kotihoito, Mäntyharjun Judo sekä Reissupolku.

Pelkästään iäkkäämmästä väestä ei tapahtuma koostu, sillä Ruskahovi on haastanut Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä paikalle myös päiväkoti Mustikkatassun sekä alakoulut.

– Toivottavasti saadaan väki liikkeelle. Siinä on ympäristössä palvelukoteja ja toki myös kotona asuvat seniorit ovat tervetulleita paikalle. Tarjolla on kahvia ja pullaa sekä pienet arpajaiset.

Vanhusten viikon pääjuhlaa vietetään sekä Pertunmaalla että Mäntyharjulla torstaina.