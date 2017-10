Tiiamari Sievänen Sveitsiin

Mäntyharjun Virkistyksen kasvatin Tiiamari Sieväsen ura jatkuu Euroopan parhaimpiin lentopalloseuroihin kuuluvan sveitsiläisen Volero Zürichin kanssa.

Joukkue on pelannut mestarien liigassa vuodesta 2011 alkaen ja on tälläkin kaudella mukana.

23-vuotias Sievänen hankittiin sveitsiläisjoukkueeseen kakkosliberoksi. Ykkösliberona on serbialainen olympiahopeamitalisti Silvija Popovic.

– Kiitos viime kauden LP Kangasalan valmentajani Virginie de Carnen pääsin viime kesänä täällä pidetylle viiden viikon leirille, jonne osallistui pelaajia ympäri Euroopan. Tarkoituksenani oli hakeutua johonkin ulkomaille, mutta näköjään Voleron valmentajat pitivät näkemästään ja pääsin tänne, Sievänen iloitsi lentopalloliiton tiedotteessa.

– Alkufiilis on erittäin hyvä. Rooli ainakin alkuunsa tulee olemaan kakkosliberon rooli, mutta jo se, että pääsee treenaamaan koko kauden tälläisessa joukkueessa ja seuraamaan näin läheltä tuon luokan ykkösliberon otteita, on niin iso mahdollisuus, ettei siihen vaan voi olla tarttumatta, Sievänen kertoi.

