Lukijalta: Lisää tilaa kirkonkylän koululle

Kirkonkylän koulun peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi ensi vuoden aikana. Remontille onkin tarvetta, mutta samalla koululle tulisi rakentaa lisää opiskeluun soveltuvia tiloja.

Koulun tilantarve on huutava. Nyt oppitunteja pidetään jopa opettajainhuoneessa tai keittiön takana olevassa varastotilassa. Näissä ei luonnollisestikaan ole älytauluja tai muita moderniin opetukseen kuuluvia välineitä.

Erityisesti kieltenopetuksessa kaivattaisiiin sähköisä välineitä, mutta opettajanhuoneessa, missä tunteja pidetään, on vain yksi tietokone.

Liikuntasali on niinikään valjastettu monenmoiseen toimintaan. Jotta siellä voidaan pitää sekä liikuntatunteja että muita oppitunteja, siirretään tuoleja aulasta saliin ja takaisin jopa monta kertaa päivässä.

Koulun henkilökunta on esittänyt toiveita lisätiloista, joilla saataisiin esimerkiksi alkuluokan (eskarit, ykkös- ja kakkosluokkalaiset) toiminnot järkeviin tiloihin. Uuden opetussuunnitelman mukaisia muokattavia tiloja pystyttäisiin rakentamaan nykyiseen aulaan, mikäli sieltä saataisiin pois varastoituna olevat tuolit.

Me, koulun vanhempaintoimikunnan jäsenet, esitämme, että kunnan päättäjät ottavat tilantarpeen vakavasti ja muuttavat remonttisuunnitelmia lisätilan saamiseksi. Emme ole pyytämässä kovin vaikeasti toteutettavia asioita, yksikin luokkahuone korjaisi paljon. Nykyaikaiseen opetukseen tarvitaan lisäksi muokattavia tiloja, joissa onnistuu myös pienryhmäopetus.

Vanhempaintoimikuntana ajamme luonnnollisesti oman jälkikasvumme etuja, mutta samalla opetustilojen ajanmukaistaminen on panostus tuleviin kuntalaisiin.

Kirkonkylän koululla on myös muita käyttäjiä. Illat ovat varattu täyteen erilaisia harrastusryhmiä. Heidän ja koulun liikuntaryhmien käyttöön tarvittaisiin lisää välineiden varastointitiloja.

Erityisen tärkeää on kuunnella koulun käyttäjiä: Henkilökunnalla on kullanarvoista tietoa käytännön järjestelyistä. Heidät tulisi ottaa tiiviisti mukaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kirkonkylän vanhempain

toimikunta

Minna Ojamies

puheenjohtaja

Eveliina Hall

Heidi Haajanen

Outi-Maria Honkonen

Eero Kantola

Ulla Paasonen

jäsenet