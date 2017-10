Pertunmaalla kunnioitettiin veteraaneja

Suomen Sotaveteraaniliitto vietti 60-vuotisjuhlaa perjantaina. Suomen suurimman veteraanijärjestön juhlallisuuksiin kuului seppeleenlasku sankarihautausmaille eri puolilla Suomea, myös Pertunmaalla.

Pertunmaan veteraanijärjestöjen seppeleen laskivat Jouni Pekkonen ja sotaveteraani Martti Koponen, jolle tasavallan presidentti myönsi keväällä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin.

Tammenlehvätunnuksen omaavia jäseniä on Suomessa noin 10 000. Heistä Pertunmaalla asuu yhdeksän veteraania ja kolme lottaa.

Sotiemme veteraaneja on vielä elossa noin 16 000. Heidän keski-ikänsä on 93 vuotta.

Oikaisu: Pitäjänuutisten jutussa Jouni Pekkosen nimi oli virheellisesti Pekkola. Hän laski veteraanijärjestöjen yhteisen seppeleen, eikä Pertunmaan Reservin aliupseerien seppelettä, kuten lehdessä kirjoitettiin.