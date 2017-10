Taistelu tierahoista alkoi

Mikä on se, joka täryyttää tekohampaat suusta ja irrottaa paikat hampaista?

Vastaus kuuluu: Jaalantie Nurmaalla.

Entiselle kyläkoululle tiistaina kokoontunut väki veisteli hirtehistä huumoria, mutta naurun keskellä riitti vakavaakin asiaa.

Seudun asukkaat uskovat, että kuoppaiseen kuntoon päästetty tieosuus vie Mäntyharjulta tuloja. Kunnan läntisistä kylistä on parempikuntoiset yhteydet Heinolaan kuin taajamaan.

Helpompi on mennä ostoksille Vuohijärven kyläkauppaan, Valkealaan tai Heinolaan.

– Enonkylien alueella on kolmisensataa kesämökkiä. Sieltä liikenne on alkanut mennä Heinolaan, koska matka on sama mutta tie parempi, kertoi taksiautoilija Arto Paasonen.

Huoli Jaalantiestä oli kerännyt koululle kolmisenkymmentä seudun asukasta, Nurmaan lisäksi muun muassa Ahvenistosta ja Pärnämäeltä.

Keskustapuolueen kunnanvaltuutettu Ilpo Honkanen on ollut yhteydessä tienpidosta vastaavaan Pohjois-Savon ely-keskukseen.

– Korjausvelkaa on niin paljon, ettei Sipilän hallituksen lupaama 600 miljoonan lisäraha riitä. Ensi vuodellekaan ei rahaa ole, joten käytetään nyt tämäkin konsti, sanoi Honkanen.

Konstilla hän viittasi nimien keräämiseen tien kunnostamisen puolesta. Allekirjoituksia alkoi syntyä välittömästi. Niitä kerätään myös netissä kesäasukkaiden sekä satunnaisten ohikulkijoiden tavoittamiseksi.

Lue lisää torstain 5. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä