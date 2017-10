Tiestön kunto on paikoin surullista katsottavaa

Tiestön kunto herättää tunteita Mäntyharjulla. Nurmaan kyläläiset tiivistävät nyt rivejään Jaalantien kunnon parantamiseksi. Nurmaan entisellä kyläkoululla kokoonnuttiin tiistaina pohtimaan ratkaisuja kuoppaisen tien kunnostamiseksi. Tie on ollut montuilla jo vuosia, mutta tilanne on pahentunut erityisesti tämän kesän aikana. Nurmaalaisten ärtymyksen ymmärtää, sillä tien kunto alkaa olla vaarallinen paitsi ajoneuvoille, pahimmassa tapauksessa myös kyydissä oleville.

Jaalantien ongelmat ovat Suomessa valitettavan yleisiä. Pohjois-Savon ely-keskus arvioi, että huonokuntoista alempaa tieverkkoa on Itä-Suomessa noin 1200 kilometrin verran. Kunnostusrahaa on tänä vuonna käytettävissä ainoastaan 60–80 kilometrin matkalle. Tieongelmiin ei ole siis olemassa ihmeratkaisuja. Nykyiset rahat riittävät hädin tuskin vilkasliikenteisten teiden ylläpitoon. Koko maan päällysteteillä arvioidaan olevan jopa miljardin euron edestä korjausvelkaa.

Paikallispoliitikoilla ja -virkamiehillä on asiaan vähän vaikutusmahdollisuuksia. Katse asioissa kääntyykin valtakunnan vaikuttajiin. Vaikka siltarumpupolitiikan aika on ohi, yksittäisillä kansanedustajilla ja ministereillä edelleen tärkeä rooli liikenneverkkohankkeista päätettäessä.

Nopeita valtaväyliä ja kunnossa olevia sivuteitä tarvitaan arkisen liikkumisen lisäksi myös elinkeinoelämän tarpeisiin. Liikenteen on toimittava myös suurten kaupunkien ulkopuolella, missä sijaitsee suuri määrä tärkeitä vientiyrityksiä.

Tiekeskustelussa vähemmälle huomiolle ovat jääneet Suomen yksityiset metsäautotiet. Niistä suurin osa on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla, joten ne alkavat olla peruskorjausiässä. Asia on ajankohtainen, sillä metsäteollisuus elää kasvun aikaa. Teiden osakkaat olisikin hyvä saada yhteiseen pöytään kunnostustöiden aloittamiseksi. Tällä varmistetaan puutavaran liikkeet kysynnän kasvaessa.

Lasse Laitinen

lasse.laitinen@pitajanuutiset.fi