Yle tarjosi vastaiskun kaupungistumiselle

En muuttaisi takaisin. Olen haikaillut tätä jo pitkään, täällä on hyvä olla, elää ja asua, tiivisti viime vuoden lopulla Helsingistä Mäntyharjulle muuttanut Karri Eerikäinen Ylen Radio Suomen viime torstaisen suoran Ajantasa-lähetyksen lopuksi.

Eerikäisen Römmilä-tila Survaanniemessä toimi Ajantasan lähetyspaikkana. Toimittajien Marja Ala-Kokon, Jakke Holvaksen ja Mira Stenströmin haastateltavina olivat Eerikäisen lisäksi Taidekeskus Salmelan festivaalijohtaja Eveliina Mäenpää, Woikoski Oy:n varatoimitusjohtaja Sari Palmberg ja ex-toiminnanjohtaja Heikki Koljonen.

Lähetyksen teemana olivat maaseudun vetovoimatekijät, kulttuuri, elinkeinoelämä, kotiseuturakkaus ja tietenkin ladot.

Idea Ajantasan Mäntyharjulle tuloon juontaa juurensa parin vuoden taakse.

– Tehtiin Ajantasaan puhelinsuoraa, missä mukana oli Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala. Kun varsinainen juttu oli tehty, palasi puhelu minulle ja jututin Tuomasta jonkin aikaa. Kun kysyin, mihin teillä tämä kaikki perustuu, niin hän sanoi, että kotiseuturakkauteen, muisteli Ala-Kokko.

Kesällä Ala-Kokko ja Stenström kävivät Länsi-Suomen kierroksella ja viime viikolla oli maan itäisen osan vuoro. Saimaan kanavan ja Lappeenrannan yliopiston jälkeen lähetystä lähdettiin tekemään Mäntyharjulle.

– Minulle tämä on todella hieno sivistyksellinen retki. Tämä on hieno nähdä, ihmiset ovat tällä jotenkin niin kultaisia, sitä on ihan käsittämättömän kiitollinen että saa täällä olla, Ala-Kokko hehkutti.

Stenström ei jäänyt kehuissaan toiseksi.

– Kyllä sen huomaa kun tulee pääkaupunkiseudulta Itä-Suomeen, niin sellainen vieraanvaraisuus näkyy. Herkistävää omalla tavallaan, ihmiset on täällä hirvittävän avoimia ja helposti lähestyttävämpiä, jos vertaa esimerkiksi pääkaupunkiseutuun.

Ajantasa-lähetys Kulttuuri ja kotiseuturakkaus koukuttaa on kuultavissa netissä osoitteessa areena.yle.fi

