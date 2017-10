Mäntyharjun tyttö lähti reissulle – ja sille jäi

Eipä varmaan nuori Tiina Hotinen arvannut, että LC Mäntyharjun vaihto-oppilasreissu Yhdysvaltoihin viitoittaisi hänen loppuelämänsä suunnan 80-luvun alkupuolella.

– Ajattelin kirjoitusten jälkeen, että matkustelen vähän, ennen kuin rupean mitään muuta tekemään. Menin uudestaan Amerikkaan ja tapasin tulevan mieheni. Se oli sitten menoa, nauraa avioliiton jälkeen Hotisesta Freemaniksi muuttunut Tiina.

Pariskunnan ensimmäinen yhteinen vuosikymmen vierähti tornadoja väistellen Oklahoma Cityssä. Tulevaisuus olisi saattanut olla toisenlainen ilman Suomea ravistellutta lamaa 90-luvulla.

– Oklahomassa opiskelin ja pohdimme sitten muuttoa Suomeen. Mutta juuri silloin ei Suomessa juuri kellään ollut töitä ja päädyimmekin Seattleen. Siellä on vuodenaikoja, vettä, mäntymetsää ja hiihtämäänkin pääsee, kun ajaa vähän vuoristoon päin.

Tätä nykyä Freemanin perheeseen kuuluvat miehen lisäksi kouluikäiset tyttö ja poika. Työpaikka on rakennusteollisuutta palvelevassa Norhtwest Wall & Ceiling Bureaussa.

Amerikkalainen tapa elää on suomalaisille pintapuolisesti tuttua elokuvista ja televisiosta, eroja suomalaiseen arkeen löytyy paljon. Lapsiperheissä esimerkiksi koulunkäynti ei ole niin valtion ja kuntien ohjauksessa kuin Suomessa.

Ilmaisen kouluruoan laadusta eivät lapset pääse Yhdysvalloissa valittamaan, sellaista kun ei ole.

– Koulussa voi joko ostaa jonkun tosi kurjan lounaan tai sitten viedä omat eväät. Nyt kun tytöllä alkoi taas koulu, niin hänen hartain toiveensa oli se, että ehtisikö äiti leipoa evääksi karjalanpiirakoita.

Lue lisää torstain 5. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä