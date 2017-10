Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Suomessa on vietetty vanhustenpäivää vuodesta 1954 lähtien ja sitä seuraavaa vanhustenviikkoa 70-luvulta alkaen. Tänään päättyvän vanhustenviikon suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ikäpolvien välistä toimintaa sekä erilaisia juhlia vietetään viikon aikana eri puolilla maata.

Vanhustyön keskusliiton tekemän kyselytutkimuksen mukaan reilu kolmannes 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista kärsii yksinäisyydestä toisinaan ja viisi prosenttia jatkuvasti. Muun muassa liiton Ystäväpiiri-toiminta on iäkkäille ihmisille suunnattua tavoitteellista ryhmätoimintaa yksinäisyyttä vastaan. Jo liki 1000 koulutettua ohjaajaa on mukana toiminnassa ympäri maata.

Ystäväpiiri-mallia toteutetaan muun muassa järjestöjen ja yhdistysten tapahtumissa sekä kuntien vanhuspalveluissa.Yksinäisyyttä vastaan toimii myös parinkymmenen hengen kaveriporukka, joka kokoontuu niin synttäreiden kuin monien muidenkin kekkereiden ansiosta säännöllisesti yhteen. Mäntyharjulainen ryhmä on ystävystynyt ja tavannut toinen toisiaan ainakin 10, useat heistä jo yli 20 vuotta. Nyt kahvitellaan Elli Raution vuosipäivän merkeissä. Naiset ovat vallanneet pitkän pöydän, ja juttua riittää jokaisella.

– Tämä on piristävää, huumoripitoista porukkaa, Rautio kehuu vieraitaan.

Kahvittelun ohella kaveriporukka toimii toistensa turvaverkkona. Vointi tai lääkärin terveiset selviävät puhelimen välityksellä. Erilaisiin tilaisuuksiin pääsy ja raskaimpien ostosten kuljetus on autollisten hommaa. Joskus ruokaa saattaa löytyä myös ulko-oven takaa rappusilta, jos joku on ehtinyt marjaan tai sieneen, tai leiponut ihan liikaa vain itselleen.

