Senioritanssijat pyörähtelivät Pertunmaalla

Lähes sata innokasta senioritanssijaa seitsemältä eri paikkakunnalta saapui vuosittaiseen Pyörähdellään Pertunmaalla -tapahtumaan Urheilutalo Kisarantaan.

Pertunmaalla nyt 10. kertaa järjestetyn tapahtumasta vastasi Pertunmaan senioritanssijat.

Senioritanssin kouluttaja ja tanssinohjaaja Anni-Sirkku Askola toivotti tanssiväen lämpimästi tervetulleeksi. Tämän tapahtuman senioritanssijat olivat enimmäkseen eteläsavolaisia, mutta innokkaita tanssijoita oli tullut myös Heinolasta, Lahdesta, Keravalta ja Hyvinkäältä.

Senioritanssi on kansainvälinen tanssi, jonka harrastajia on ympäri maailmaa. Se on kehitetty alun perin Saksassa ikääntyvien tanssiliikunnaksi.

Se ei ole pari- eikä lavatanssia, vaan aivan oma iloinen ja kepeä tanssilajinsa, jolla on runsaasti terveyttä edistäviä vaikutuksia. Se parantaa tasapainoa ja jalkojen kuntoa, edistää sydänterveyttä ja on erinomaista muistijumppaa.

Senioritanssia voi harrastaa muun muassa Itä-Hämeen kansalaisopistossa, Mäntyharjun kansalaisopistossa ja Eläkeliiton Ristiinan yhdistyksessä.

Anni-Sirkku opettaa senioritanssia kahdeksalla paikkakunnalla Etelä-Savossa ja Itä-Hämeessä. Hän osallistuu ryhmiensä kanssa erilaisiin valtakunnallisiin ja paikallisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin ja esiintymisiin.

– Ensimmäisessä tapahtumassa Pertunmaalla oli kolmekymmentä osallistujaa ja nyt lähes sata! Harrastus leviää ja ryhmät ovat kasvusuunnassa, iloitsee Anni-Sirkku Askola.

