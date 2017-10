Runsaus vaanii tutkijaa

– Täällähän on vaikka mitä, ilahtui tutkija, VTT Janne Poikolainen käydessään Mäntyharjun kirjaston kotiseutukokoelman huoneessa perjantaina.

Kerta oli hänelle ensimmäinen ja ensimmäisenä käteen tarttuivat tilastot. Toisin kuin yleisesti väitetään, ne eivät aina valehtele, mutta Poikolainen myöntää erilaisilla aineistoilla olevan sudenkuoppansa.

Historian tutkijalla aineistoja totisesti riittää, virallisista tilikirjoista yksityishenkilöiden kirjeenvaihtoon ja kaikkea siltä väliltä.

– Suurin haaste on se, että malttaa pysyä asettamiensa rajojen sisällä. Helposti kerryttää itselleen valtavan aineiston, jonka analysointiin ei sitten riitäkään aikaa, sanoo Poikolainen.

Kotikuntansa Mäntyharjun historiaan Janne Poikolainen syventyy ensi vuoden alusta alkaen. Toistaiseksi hän on jakanut aikansa puoliksi Mäntyharjun historian ja Nuorisotutkimusseuran töiden välillä.

Mäntyharjun historian kolmannelle osalle on moderniin tapaan avattu facebook-sivu. Sen avulla Poikolainen halusi lisätä työnsä läpinäkyvyyttä sekä vuorovaikutteisuutta.

– Toivon, että kuntalaiset kiinnostuvat siitä, mitä tutkimushankkeessa tapahtuu ja missä mennään.

Facebook-sivu on julkinen, eli se on myös niiden käytettävissä, jotka eivät itse ole facebookiin kirjautuneet.

Sivut löytyvät osoitteesta https://www.facebook.com/mantyharjunhistoria3/

