Mustonen tylytti yhtiöitä

Sitoutumattomien Antti Mustonen heitti harvinaisen kovasanaista kritiikkiä kuntakonsernin yhtiöitä kohtaan Mäntyharjun kunnanvaltuuston kokouksessa maanantaina. Osansa saivat Kiinteistöosakeyhtiö Keskiväli ja Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy Mäsek.

Mustonen otti yhtiöt esiin kunnan kolmannesvuosiraportin käsittelyn yhteydessä.

– Keskivälissä huolestuttaa tyhjien asuntojen määrä. Miten se vaikuttaa yhtiön talouteen? Keskiväli on vähän itsekin syyllinen tilanteeseen, sen noudattama politiikka on johtanut siihen, että asukkaita on muuttanut pois, jopa koko kunnasta.

Mäsekin osalta Mustonen ihmetteli yhtiön hallituksen kokoonpanoa.

– Kyseessä on kunnan sataprosenttisesti omistama yhtiö, mutta sen seitsemänjäsenisessä hallituksessa vain yksi edustaa kuntaa. Kunta kuitenkin niistä veroeuroista vastaa. Tämä asia on minulla luupin alla.

Timo Kuoksan (sd.) mukaan hallituksen kokoonpanoilla ei sinänsä ole väliä, vaan vastuu on kunnanvaltuustolla.

– Hallitukselle on tuotava valtuuston selkeät ohjeet siitä, miten toimitaan. Yhtiökokoukset päättävät, mitä Mäsek ja Keskiväli tekevät ja ne päätökset tehdään valtuustoon ohjeiden mukaisesti.

Mustonen oli huolissaan myös Essoten laskutuksesta, joka ei hallintojohtaja Tuomo Penttisen mukaan vieläkään ole perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta ajan tasalla.

– Ei kannata riemusta kiljahdella tuloksen osalta, sieltä voi tulla vielä melkoinen lasku, varoitti Mustonen Essoten toimista.

Lue lisää torstain 12. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä