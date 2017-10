Nimien keruu alkoi

Jaalantien kunnostamisen puolesta avatun adressin on allekirjoittanut keskiviikkoon mennessä 163 henkilöä. Adressissa vaaditaan Jaalantien (tie 4164) uudelleenpäällystämistä. Saatesanojen mukaan tien päällyste on kulunut jo lähes ajokelvottomaan kuntoon.

– Tie on niin täynnä kuoppia ja railoja, että paikkakorjaus ei enää yksinkertaisesti riitä. Vaadimme Tielaitosta päällystämään tien uudelleen, jotta tie pysyy käyttökuntoisena, kirjoittaa adressin avannut Auvo Hinkkuri.

Adressi avattiin perjantaina. Se löytyy osoitteesta https://www.adressit.com/jaalantie