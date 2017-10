Tekojäälle halutaan kate, uimahallikin pomppasi esille

Mäntyharjun luottamushenkilöt ja virkamiehet saivat varmasti paitsi hyvää evästystä, myös lievää päänsärkyä Kisalan alueen kuulemistilaisuudessa viime viikolla. Paikalle saapuneiden joukosta heiteltiin ideoita niin liikuntahallista, tekojääradasta kuin taas kerran esille pulpahtaneesta uimahallista.

Tilaisuudessa puhetta johtanut tekninen johtaja Tapio Montonen kertoi Kisalan alueen suunnittelun perustuvan liikuntapaikkaselvitykseen, jossa oli kolme kehityskohtaa: ensilumenlatu, tekojäärata/curling-rata ja Kisala.

Kisalan saneeraukseen on valtiolta tulossa 750 000 euroa ja korjaustyö on tarkoitus alkaa keväällä 2019. Kustannukset olisivat kaikkiaan ehkä kolmen miljoonan euron luokkaa. Puolisen miljoonan euron tekojäärata puolestaan on saamassa valtiolta 100 000 euroa. Radan rakentaminen voisi alkaa jo ensi keväänä.

Yleisöllä kysyttävää riitti ja ensimmäisten joukossa ääneen ehti Jäntevän puheenjohtaja, kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsen Timo Kuoksa, joka tuumasi tekojääradan olevan huti ilman katetta ja heitti ilmaan ensimmäisenä myös ikuisuusaiheen eli uimahallin.

Virkamiehet korostivat sitä, että alueen suunnittelu perustuu tällä hetkellä liikuntapaikkaselvitykseen, missä uimahallia ei ole mainittu.

Tekojään katetta peräsi moni paikalla ollut. Virkistyksen puheenjohtaja Kirsi Kohonen uskoi katetun tekojään tuovan kuntaan hyvin ulkopaikkakuntalaisiakin jääajan perässä.

Kenttämestari Juhani Lyytikäinen muistutti, että avotekojääratoja tehdään ja suunnitellaan jatkuvasti isommillakin paikkakunnilla.

– Rahoituksen kannalta pitää mennä nyt tässä järjestyksessä, että ensin tekojää ja kate myöhemmin. Jos tässä olisi viisi miljoonaa euroa käytössä, niin tottakai lähettäisiin tekemään heti hallia.

