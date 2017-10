Vedyn aika ei ole ainakaan vielÃ¤

Mäntyharjulainen Woikoski Oy:n lähti kaksi vuotta sitten mukaan rakentamaan maanlaajuista vetyautojen tankkausverkostoa. Yhtiöllä oli valmiudet jopa 30 aseman rakentamiseen eri puolille Suomea ja Skandinaviaa. Aika näytti vedylle suopealta, sillä useat Euroopan maat tukivat sadoilla miljoonilla euroilla omaa vetyautoiluaan.

Nyt kaksi vuotta myöhemmin yhtiö on luopunut uusien pisteiden perustamisesta. Suomen kohdalla syy on selkeä. Maassa on edelleen vain yksi vetyauto ja sekin on Woikosken oma. Miljoonaa euroa maksavaa tankkauspistettä ei kannata ylläpitää, jos kauppa ei käy.

Kuluttajan kannalta vetyautojen ongelmana on ollut hinta. Ainoa Suomessa myynnissä ollut malli maksaa yli 70 000 euroa, mikä on kaksinkertaisesti bensiiniversioon verrattuna. Liikkuminen ei ole myöskään ollut erityisen edullista. Sadan kilometrin maantiematkaan vetyä pitää tankata 10 eurolla.

Vetyauto näyttääkin hävinneen Suomessa vaihtoehtoisten liikkumismuotojen kisassa sähkö- ja maakaasuautoille ainakin toistaiseksi. Sähköautoilun etuna on autonvalmistajien voimakas tuotekehitys ja latausverkostoon tehdyt investoinnit. Sähkö- ja hybridiauton voi ladata nykyisin myös Mäntyharjulla ja Pertunmaalla.

Woikosken useita miljoonia euroja maksanutta investointia ei voi kuitenkaan pitää täysin epäonnistuneena. Yhtiöllä on nyt hallussaan valmis jakelutekniikka, mikäli vetyautoilun aika joskus koittaa. Sitä ennen Suomessa ajetaan kuitenkin vielä pitkään polttomoottoreilla ja sähköautoilla.

