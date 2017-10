Woikosken vetyprojekti hyytyi

Mäntyharjulainen Woikoski Oy luopuu toistaiseksi vetyautojen tankkausverkoston rakentamissuunnitelmista. Suomeen suunniteltiin kaksi vuotta sitten jopa 20–30 tankkauspistettä ja Woikoski oli rakentamissuunnitelmissa vahvasti mukana. Yhtiön toimitusjohtaja Clas Palmberg kertoo, että nyt miljoonaprojekti on päätetty laittaa toistaiseksi jäihin. Syynä on kysynnän puute.

– Kaikki ovat olleet valtavan kiinnostuneita tästä projektista, mutta kukaan ei ole halukas maksamaan siitä mitään, Palmberg summaa.

Yhtiön rakentamia tankkauspisteitä on ollut tähän mennessä muun muassa Helsingin Vuosaaressa ja Mäntyharjun Voikoskella. Viimeinen käytössä oleva piste löytyy Ruotsin Göteborgista. Tällä hetkellä yhtiö etsii pisteelle jatkajaa.

Tankkauspisteistä luopuminen ei kuitenkaan tarkoita hankkeen täydellistä hautaamista. Palmberg painottaa, että valmius jakeluverkoston rakentamiseen on edelleen olemassa.

– Tekniikka on nyt hallussamme, mutta emme jatkokehitä sitä enää eteenpäin. Kun vetyautojen kehittäminen lähtee taas liikkeelle, olemme varmasti leikissä mukana.

Vetypolttoaineen kehittäjät ovat kisanneet viime vuosina autovalmistajien huomiosta sähkön ja maakaasun kanssa.

Vetyautoilun suosiota on nakertanut myös sen hinta. Ainoa Suomessa myynnissä ollut malli maksaa yli 70 000 euroa, mikä on kaksinkertaisesti bensiiniversioon verrattuna. 10 euroa maksavalla vetykilolla pääsee eteenpäin 100 kilometriä.

Clas Palmberg kuitenkin uskoo edelleen vetyautoilun tulevaisuuteen.

– Se on edelleen äärimmäisen hieno ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Polttoainetta syntyy teollisuuden sivutuotteena ja autoin päästöinä on vain puhdasta vettä. Vety on kyllä tulossa, mutta se vain ottaa oman aikansa.

